Olympiakos, Konferans Ligi’nde şampiyon oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Olympiakos ile Fiorentina, Atina'da karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 90 dakikası berabere sona erdi. Uzatmaların 116. dakikasında El Kaabi'nin attığı golle Olympiakos kupayı kazanan taraf oldu.
EL KAABİ DAMGASI
Daha önce ülkemizde Hatayspor forması giyen El Kaabi, Avrupa Konferans Ligi'ne damga vurdu.
Forvet oyuncusu 9 maçta 11 gol atarak şampiyonlukta aslan payına sahip oldu.
FIORENTINA İKİNCİ FİNALİNİ DE KAYBETTİ
Fiorentina, geçtiğimiz sezon West Ham United'a kaybettikten sonra üst üste ikinci Konferans Ligi finalinden de eli boş döndü.
Diğer taraftan Olympiakos tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazandı.
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