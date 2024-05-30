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Olympiakos, Konferans Ligi’nde şampiyon oldu

Olympiakos ve Fiorentina, Konferans Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Olympiakos uzatmalarda bulduğu golle kupanın sahibi oldu.

Olympiakos, Konferans Ligi’nde şampiyon oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde ile Fiorentina, Atina'da karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 90 dakikası berabere sona erdi. Uzatmaların 116. dakikasında El Kaabi'nin attığı golle Olympiakos kupayı kazanan taraf oldu.

EL KAABİ DAMGASI

Daha önce ülkemizde Hatayspor forması giyen El Kaabi, Avrupa Konferans Ligi'ne damga vurdu.

Olympiakos, Konferans Ligi’nde şampiyon oldu - 1

Forvet oyuncusu 9 maçta 11 gol atarak şampiyonlukta aslan payına sahip oldu.

FIORENTINA İKİNCİ FİNALİNİ DE KAYBETTİ

Fiorentina, geçtiğimiz sezon West Ham United'a kaybettikten sonra üst üste ikinci Konferans Ligi finalinden de eli boş döndü.

Olympiakos, Konferans Ligi’nde şampiyon oldu - 2

Diğer taraftan tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazandı.

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