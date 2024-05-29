NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'da ilk yönetim kurulu toplantısı ve görev dağılımı yapıldı

Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yönetim kuruluyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı da yapıldı.

Galatasaray'da ilk yönetim kurulu toplantısı ve görev dağılımı yapıldı

Spor Kulübü’nün seçilmiş 92. Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısı, Dursun Aydın Özbek’in başkanlığında Galatasaray Lisesi’ndeki Abdurrahman Şeref Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim Kurulu'nda görev bölümü yapıldı.

Yönetim kurulunun içerisindeki görev bölümü şu şekilde:

Başkan: Dursun Aydın Özbek
İkinci Başkan: Metin Öztürk
Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu
Başkan Yardımcısı: Mehmet Saruhan Cibara
Genel Sekreter: Eray Yazgan
Muhasip Üye: İbrahim Hatipoğlu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...