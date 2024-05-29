Galatasaray'da ilk yönetim kurulu toplantısı ve görev dağılımı yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü’nün seçilmiş 92. Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısı, Dursun Aydın Özbek’in başkanlığında Galatasaray Lisesi’ndeki Abdurrahman Şeref Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim Kurulu'nda görev bölümü yapıldı.
Yönetim kurulunun içerisindeki görev bölümü şu şekilde:
Başkan: Dursun Aydın Özbek
İkinci Başkan: Metin Öztürk
Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu
Başkan Yardımcısı: Mehmet Saruhan Cibara
Genel Sekreter: Eray Yazgan
Muhasip Üye: İbrahim Hatipoğlu
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