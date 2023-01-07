Beckham'ın oğlu Premier Lig ekibinde

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın oğlu Romeo, sezon sonuna kadar Premier Lig ekibi Brentford'un B takımında kiralık olarak forma giyecek.



2021 yılından bu yana babasının ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin kadrosunda yer alan 20 yaşındaki Romeo, geçen sezon MLS Next Pro'da Inter Miami II formasıyla 20 maçta 2 gol attı ve 10 asist yaptı.



Brentford B Takımı Teknik Direktörü Neil MacFarlane, "Bize geldiğinden bu yana Romeo'dan çok memnunuz. Romeo kendini çok geliştirdi. Standartlarını, saha içi ve dışında sergilediği davranışları beğeniyorum." diye konuştu.



Romeo Beckham, daha önce de Arsenal'ın akademisinde forma giymişti.

