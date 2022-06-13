Benfica ve Liverpool, Nunez'in transferinde anlaştı

İngiliz devi Liverpool rekor bedelle Uruguaylı futbolcu Darwin Nunez'i transfer etti.

Benfica'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun transferi için bonuslarla birlikte 100 milyon avro (net 75 milyon avro ) karşılığında Liverpool ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.



Nunez'in Liverpool'a giderek bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve altı yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.



Uruguaylı futbolcu, 100 milyon avroluk maliyetiyle Liverpool tarihinin en pahalı transferi olacak. Bir önceki rekoru 2018 yılında 85 milyon avro bonservisle Southampton'dan alınan Hollandalı stoper Virgil van Dijk kırmıştı.



Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyen Nunez, 34 gol attı.

JORGE JESUS KEŞFETMİŞTİ

Dünya futbolunda keşfettiği ve parlattığı oyuncularla da tanınan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un çıkardığı son yıldız Darwin Nunez oldu.

2021 yılında Benfica'yı çalıştırırken İspanya'dan 24 milyon euroya transfer ettiği Darwin Nunez, Liverpool'a 100 milyon euro bedelle transfer oldu. O dönem Nunez transferi için ciddi tepkiler alan Jesus kendisini savunurken, “Göreceksiniz Darwin Nunez, tarihe geçecek rekor bir bonservis bedeliyle satılacak. Benfica tarihine geçecek, tıpkı Joao Felix gibi” demişti.