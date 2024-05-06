Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 36. hafta programı)

TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.



Bitexen Antalyaspor da sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.



EMS Yapı Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkararak, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.



Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup edip puanını 55'e çıkararak bordo-mavili ekiple puan farkını 3'e indirdi.



Taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenen Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada bulunuyor.



KÜME DÜŞME HATTINDA PUANLAR YAKIN



Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.



33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17. sırada yer alıyor.



SONUÇLAR



Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1



Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-2



İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: 0-1



Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2



Yılport Samsunspor-Trabzonspor: 3-1



RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 4-1



Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: 6-1



Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1



Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2



TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-0

PUAN DURUMU