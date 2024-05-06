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Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 36. hafta programı)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Haftanın maç sonuçları ne? 36. hafta programında hangi maçlar var?

Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 36. hafta programı)

TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan , deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider 'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Bitexen Antalyaspor da sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.

EMS Yapı Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 96'ya çıkararak, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup edip puanını 55'e çıkararak bordo-mavili ekiple puan farkını 3'e indirdi.

Taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yenen Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada bulunuyor.

KÜME DÜŞME HATTINDA PUANLAR YAKIN

Haftaya küme düşme hattında giren ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

33 puanlı Pendikspor 19'uncu, 34 puanlı Hatayspor 18'inci, 35 puanlı Gaziantep FK ise 17. sırada yer alıyor.

SONUÇLAR

'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-2

İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor: 0-1

Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

Yılport Samsunspor-Trabzonspor: 3-1

RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 4-1

Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor: 6-1

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe: 0-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı (Süper Lig'de güncel puan durumu, haftanın sonuçları ve 36. hafta programı) - 1 Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3'er puanı silinmiştir.

36. HAFTA MAÇLARI AYNI GÜN VE SAATTE

'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Mayıs Pazar:

19.00 -Mondihome Kayserispor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük- (Atatürk Olimpiyat)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

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