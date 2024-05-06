Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor, 16. kez finale yükselme mücadelesi verecek. Karadeniz ekibi, bugüne kadar 15 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı müzesine getirmeyi hedefliyor. İşte, Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...



KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.



Mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.



TRABZONSPOR'UN KUPA KARNESİ



Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı.



İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.