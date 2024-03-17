Benfica'da Orkun Kökçü krizi: Tartışma yaratan röportaj cezaya neden olabilir

Sezon başında Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, Hollanda basınna verdiği röportajında Portekiz ekibi ve teknik direktörü Roger Schmidt ile ilgili söylediklerinin ardından tartışma yarattı.

A Bola'nın haberine göre, Benfica'nın milli futbolcuya röportajda kullandığı ifadelerden dolayı ceza verebileceği öne sürüldü.

Açıklamalardan rahatsız olduğu belirtilen Portekiz ekibinin bugün Casa Pia ile oynayacağı lig maçında Orkun Kökçü'ye şans verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

NE OLMUŞTU?

Orkun Kökçü De Telegraaf'a yaptığı röportajında taraftarlara kendisini kanıtlamak istediğini ancak Schmidt'in onu yanlış pozisyonda oynattığını belirtmişti.

Kökçü, "Benfica’ya geldiğimde, bunun kariyerim için en doğru bir adım olduğunu, kendimi birçok yönden geliştirebileceğimi düşünmüştüm. Bunun doğru olduğunu söyleyemem. Beklediğim bu değildi. Geçen yaz transfer döneminde çok fazla şey yaşandı. Bunun kariyerimde her alanda gelişebilmek için atacağım en iyi adım olduğunu düşünüyordum. Ama bu sadace kısmen gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Milli futbolcu Roger Schmidt ile alakalı, "Schmidt her türlü defansif görevle beni çok fazla geride tutuyor. Yeteneklerimden faydalanmak istiyorsanız buna gerek yok. Saha içinde çözümler bulabilirim, ileriyi düşünürüm, dikine paslarımla tanınırım. Benfica için hala çok daha fazla şey ifade edebilirim ve belki de hayal kırıklığımın bir kısmı da burada yatıyor." diye konuşmuştu.

Orkun Kökçü, bu sezon Benfica formasıyla 34 resmi maça çıktı ancak 7 maçta baştan sona süre alabildi. Bu mücadelelerde 3 gol atıp 10 asistlik katkı sağladı.