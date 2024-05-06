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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 17. final için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 17. kez finale yükselmek için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupada 10 kez mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 17. final için sahaya çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final rövanşında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek , tarihinde 17'nci kez finale kalmak için mücadele verecek.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı başkent temsilcisini taraftarı önündeki rövanşta mağlup ederek final biletini almaya çalışacak.

Beşiktaş, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupayı 10 kez kazanma başarısı gösterdi.

1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

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