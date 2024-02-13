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Beşiktaş, Al Musrati'nin bonservisini aldı

Beşiktaş Kulübü, ara transfer döneminde Braga'dan kiraladığı Ali Mohamed Al Musrati'nin bonservisinin alındığını açıkladı.

Beşiktaş, Al Musrati'nin bonservisini aldı

, Al-Musrati'nin sözleşmesinde bulunan 11 milyon Euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "SC Braga Kulübünden 2023-2024 sezonu 2. tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11 milyon euro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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