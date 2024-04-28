Beşiktaş'ta Rizespor mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.



Fenerbahçe derbisinde forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.



Beşiktaş, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına 30 Nisan Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.



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