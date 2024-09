Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan EuroLeague açıklaması

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Fibabanka arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı.



Bu anlaşmayla siyah-beyazlıların erkek basketbol takımı ve BJK Akatlar Arena'nın isim sponsoru Fibabanka oldu.



BJK Fibabanka Arena'da düzenlenen lansmana, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert, Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyeleri ile siyah-beyazlı takımın başantrenörü Dusan Alimpijevic ve oyuncuları katıldı.



Lansmanda açıklamada bulunan Hasan Arat, "Beşiktaş'ın basketbolu domine ettiği yıllarda Beşiktaş'a geldim. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Beşiktaş'taki basketbol dostlukları çok kuvvetliydi. Basketbol yaşantım ve Beşiktaş bana çok şey verdi. Ben Beşiktaş sayesinde okudum. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur. Herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. Bu camiada olan insanlara Beşiktaş çok şey vermiştir." ifadelerini kullandı.



Fibabanka ile saygın bir sponsorluğa imza attıklarını vurgulayan Arat, "Türkiye'nin en saygın ailelerinden birisinin Beşiktaş ile böyle bir yolculuğa girmesi, bizim için özel bir anlam taşıyor. Sadece bir marka birleşmesi değil. Bundan dolayı çok mutluyuz. Beşiktaş, güzel bir sezona başlayacak. Sezona başlarken taraftarıyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olarak mücadelesine devam edecek. Taraftarımızdan geçen sene yarattıkları coşkuyu bu sene de yaratmalarını rica ediyorum." diye konuştu.



Takımın kurulmasında emeği geçen önceki yönetime de teşekkür eden Hasan Arat, "Koç Dusan Alimpijevic, Beşiktaş'ın sevdiği ve inandığı bir insan. Kendisi Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar da koç Alimpijevic'i seviyor. Bu işin temelinde koçun felsefesine inanıyoruz. Beşiktaş'ta bir DNA var. Bu DNA, Beşiktaş'ın her yerine sirayet eder. Beşiktaş çok mücadelecidir, en zor zamanlarda ayağa kalkmayı bilir. Avrupa'da geçen sene çok daha iyi bir netice alabilirdik. Bu sene aynı iddiamızı sürdüreceğiz. Bu arma bizim sevdamız. Bu arma, en saygın sponsorları yanında bulundurma konusunda bir mirastır." değerlendirmesinde bulundu.

EUROLEAGUE HEDEFİ



Beşiktaş'ın Avrupa Ligi konusunda tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayan Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Seçim sloganımızda EuroLeague'e girme hedefimiz vardı. Ancak öncelikle futbolu toparlamak istedik. Ana hedefimiz, futbol takımının kendine gelmesiydi. Çok büyük bir dönüşüm yaşandı. Burada Hüseyin Bey, ihtiyaç olunan finansal konuyu futbola aktardı. EuroLeague'de de ‘wild card’ı bir takıma veriyorlar. Yeniden yapılanma planları var. Dolayısıyla planımız değişmiş değildir. Göreve geleli yaklaşık 9 ay oldu. Bu zaman zarfında o kadar çok şey yapıldı ki bunu da gelecek sene planlarımız içerisinde bulunduracağız. Ancak bunu ekonomik koşullar gözetilerek, lüzumsuz bir borçlanma içerisine girmeden yapmaya çalışacağız. Alimpijevic’in EuroLeague hedefine ulaşarak ‘wild card’a ihtiyaç da kalmadan kupayı kazanıp Avrupa Ligi'ne direkt katılabiliriz. Bu takıma güveniyoruz."



Gelirlere bakıldığında EuroLeague'de kar edebilen takım olmadığının altını çizen Hasan Arat, "Basketbolda her takımın ortalama 3 ile 10 milyon arasında negatifte kapandığı bir sezon yaşanıyor. Rakamlar çok yüksek. Beşiktaş'ın bu yükü kaldırabilecek durumu yok. Biz sürdürülebilir bir model peşindeyiz. Biz Beşiktaş’ın mallarının peşindeyiz. Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler. Divan Kurulu'nda anlatacağım. Koçun stratejisi çerçevesinde belli takviyeleri yaparak Avrupa Kupası ve Türkiye'de final oynama hedefimiz var." diyerek sözlerini tamamladı.



HÜSEYİN YÜCEL: "ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ MARKALARINDAN FİBABANKA'NIN BİZİMLE OLMASI GURUR VERİCİ"



Bir Beşiktaş taraftarı olarak Özyeğin ailesine teşekkürlerini ileten Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş'ı sadece yeşil sahalarda ve salonlarda değil, hayatın her alanında temsil etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin en değerli markalarından Fibabanka'nın bizimle olması gurur verici. Sadece sportif alanlara değil, diğer alanlara da temas edeceğiz. 'Beşiktaşlı iş adamlarının, kulübümüz finansal açıdan zorlu günlerden geçerken taşın altına elini koymaları gerekiyor' demiştim. İlk adımı Hüsnü Bey'den görmek mutluluk verici. İnşallah hep beraber nice başarılara imza atacağız." yorumunu yaptı.



Galatasaray Kulübünün son günlerde gerçekleştirdiği ve tartışmalara yol açan sponsorluk anlaşmasına da değinen Yücel, "Ülkemizin önde gelen, çok önemli markalarıyla iş birliğine imza atıyoruz. Maalesef son günlerde izliyoruz. Yasal sürece taşınmış olsa da ne idiği belirsiz 3-4 gün önce kurulan şirketlerin anlamsız derecede rakamlarla sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz. Bu anlamda Beşiktaş bu tür şeylere yeltenmemiştir. Yeltenmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.



MURAT ÖZYEĞİN: "BEŞİKTAŞ KULÜBÜNE BU BİRLİKTELİK İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"



Beşiktaş Basketbol Takımı ile Fibabanka'nın imzaladığı anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Fiba Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "Beşiktaş Kulübüne bu birliktelik için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnanılmaz heyecanlı olduğumuz bir yılda Beşiktaşlılığımızdan çok gurur duyduğumuz, farklı bir sezona girdiğimize inandığımız bu dönemde burada bulunmak çok keyifli. Beşiktaş Kulübünün her şeyi hakkıyla en düzgün şekilde yapan bir yapısı var. Bu anlamda Fibabanka ve Beşiktaş Kulübünün örtüştüğüne inanıyoruz. Güçlü ve uzun vadeli bir birliktelik olmasını istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



ÖMER MERT: "BEŞİKTAŞ'IN TAKIM RUHU BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"



Beşiktaş'ın seyircisiyle istekli ve arzulu bir takıma sahip olduğunu ifade eden Fibabanka Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ömer Mert, "Türkiye'nin en değerli markasının yanında bizim markamızın yan yana gelmesi gurur veriyor. Beşiktaş, insanın hayatına birçok yerden temas ediyor. İş hayatımın 26 yılı Beşiktaş semtinde geçti. İnşallah hep beraber mutluluk verici işler yaparız diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın takım ruhu bizi çok heyecanlandırıyor. Biz de banka olarak kendi alanımızda Beşiktaş Kulübünü örnek alıyoruz. Bize bu şansı verdiği için Hasan Arat'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Başantrenör Dusan Alimpijevic ise kulüp için önemli bir anlaşma olduğunu dile getirerek "Birlikte daha büyük bir kulüp olma yolunda adım atıyoruz. Bu anlaşmanın iki taraf için de iyi olmasını diliyorum. Basketboldan gelen bir başkana sahip olduğumuz için şanslıyız. Kendi içimizden gelen bir başkanla çalışıyor olmak mutluluk verici." şeklinde konuştu.



Lansman, siyah-beyazlı takımın başantrenörü ve oyuncularının anons edilerek sahneye çağrılması, toplu fotoğraf çekimi, forma ve hediye takdimiyle sona erdi. Ayrıca lansman sonunda kulüp ve banka yetkilileri kısa süre basketbol oynadı.