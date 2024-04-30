Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un ayrılığının ardından gelecek sezon takımın başında yer alacak teknik direktör için çalışmalar sürüyor.

Siyah-beyazlılarda TRT Spor'a konuşan Başkan Hasan Arat'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"TEMASLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Bugün Münih'e gidiyorum. Orada bazı görüşmelerim olacak. Sonra Bayern Münih-Real Madrid maçını izleyeceğim. Bunu sadece iki takımın maçı olarak görmeyin. Görüşmeler, fikir alışverişleri, oyuncu takipleri... Yarın Dortmund-PSG maçında olacağım. Oradaki temaslarımızı sürdüreceğiz.

"7-8 SPORTİF DİREKTÖR İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"7-8 sportif direktör ile görüşüyoruz. Devin Özek de bunlardan biri."

"BEŞİKTAŞ HERKESLE TEMAS EDER"

Nuri Şahin ile görüşecek misiniz sorusuna Hasan Arat, "Beşiktaş, herkesle temas eder. Santos gelmeden önce 20 teknik direktörle görüştüm. O gün görüştüğüm çok ünlü hocalar, İstanbul'da buluşmak istiyor. Tekrar Beşiktaş'ın gündemine gelmek istiyorlar. Ara dönemde bu işler zordur. Yaz döneminde gelmek isteyen çok önemli isimler var. Yerli çok önemli isimlerimiz var. Çalışmaları yapıyoruz, sonrasında değerlendirme ve karar zamanı. Şu an hedef Türkiye Kupası. Bizden bu yüzden bir isim beklemeyin. Herkes ile temasımız olacak. Süper Lig'in bitmesi gerekiyor. Türkiye'den görüşeceğimiz insanlar var. Beşiktaş'a herkes gelmek istiyor. Beşiktaş, buna layık bir takım. Çok kötü bir sezon geçirdik ama bu sorun değil. Bu kötü sezondan ders çıkaracağız." dedi.

"AL-MUSRATİ AĞLIYORDU"

"Al-Musrati için fevkalade üzgünüm. Maçtan sonra kendisini aradım. Ağlıyordu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu. Arkadaşları da teskin etti. Farkındaysanız pozisyonda ayağı bastığı anda kafası oraya bakmıyor, terse bakıyor. Benzerini arkadaşımıza yaptılar, kart çıkmadı. Karta bir itirazım yok ama sporda böyle şeyler oluyor. Musrati'nin iki derbide de bu şanssızlığı yaşaması çok üzücü. Ben de hakikaten çok üzülüyorum. Kendisi de arkadaşları da üzülüyor. O kadar değerli bir futbolcu ki şanssız başladı. Türkiye Kupası ile tüm sporcularımız, taraftarlarımıza kendini affettirir. Taraftarımız çok üzgün, sabırları belli bir noktaya geldi. Beşiktaş'ın bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi lazım. Sporda oluyor böyle şeyler, başka şeylere yormak bizi üzüyor."

"BAŞKA KULÜPLERDE BENZERİ YOK"

Beşiktaş'ta bir futbolcuya bu kadar yükleniliyor, başka kulüplerde benzeri yok. Çok üzücü. Camiamız, sporcularımıza sahip çıksın. Beğenmeyebilirsiniz ama bizim hedefimiz bitmedi, hedef boyunca sporculara sahip çıkalım. Onlar genç insan. Çok etkileniyorlar. Her şeyi okuyorlar, çok etkileniyorlar. Bu dönemi itidalli geçirmemiz lazım."

"SEÇİM TARİHİ YAKINDA AÇIKLANIR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı görüşme sonrası Büyükekşi'nin Beşiktaş ile görüşüp görüşmediği sorusu üzerine Arat, şunları söyledi:

"Hayır bu kulüpler birliğindeki toplantılara katıldım. Biz görüşlerimizi tüm kulüplerimizin içinde beyan ettik. Sanırım önümüzdeki günlerde kongre tarihi konusunda gelişmeler olabilir. Her kulüp kendi imzasını ayrı ayrı yolluyor. Dolayısıyla hangi kulüplerin imza attığını bilmiyorum. Beşiktaş'ın tavrı gayet nettir. Biz çok adaylı demokratik bir seçim olması gerektiğine inanıyoruz. Kurulların da seçimle gelmesine inanıyoruz. Bu tartışmanın artık Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyoruz. Vakti gelince seçim en doğru karardır. Bunun tarihi de hukuki gerekçelerle yakında açıklanır."

"HER TÜRK VATANDAŞI GEREĞİNİ YERİNE GETİRDİĞİ TAKDİRDE ADAY OLABİLİR"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yeniden aday olacağı yönünde sorulan soru üzerine Arat, "Herkes aday olabilmeli. Mehmet Bey de aday olabilmeli, başkaları da aday olabilmeli. Bu demokratik olmalı. Yani demokratik seçim Türk futbolu için gayet sağlıklıdır. Kimsenin aday olmasını engelleyemezsiniz. Her Türk vatandaşı gereğini yerine getirdiği takdirde aday olabilir" şeklinde konuştu