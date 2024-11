Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk'ten Bronckhorst yanıtı

Beşiktaş Kulübü'nde Hasan Arat, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, bu gelişmelerin ardından Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yamantürk, alınan kötü sonuçların ardından ayrılığı beklenen Giovanni van Bronckhorst'un gönderilmesi durumunda yeni hoca alınmaması ve Serdar Topraktepe ile yola devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Tevfik Yamantürk''ün açıklamaları şu şekilde:

"Bugün biz divan kurulları olarak görüşme yapmıştık. Hasan Bey ve Hüseyin Bey'i toplantıya davet etmiştik. Şu an Hüseyin Bey'den cevap bekliyoruz.

"KİM ÖDEYECEK BU PARALARI?"





Kim gelirse gelsin artık para harcamamak lazım, transfer yapmamak lazım. Burada takım ne kadar iyi olabilir. Serdar Topraktepe gibi bir kıymet var elimizde. Onunla devam etmek lazım. Yeni antrenör getirmemek lazım. Bunlar hep ek maliyet. Ceketini alan gidebiliyor, kim ödeyecek bu paraları? Hüseyin Bey'e de bunları söyleyeceğiz, rica edeceğiz.Önümüzdeki seçim dönemine kadar ne transfer yapılmalı ne de yeni hoca alınmalı. bunu Rıza Çalımbay zamanında da söylemiştim. Zaman benim haklı olduğumu çıkardı.

"NEDEN İKİ GÜN BEKLEDİ BİLMİYORUM"

Hasan Arat'ın Beşiktaş AŞ'den ayrıldığını duyunca 'ben olsam her yerden istifa ederdim' dedim. İnanın neden iki gün bekledi gerçekten bilmiyorum.

BEŞİKTAŞ'TA ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

İstifalar artar, üye sayısı düşerse erken seçime gidilir. Bir şey bilerek konuşmuyorum ama her an her şey olabilir."