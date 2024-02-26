Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? İşte derbi tarihi

Beşiktaş-Galatasaray derbi maçında geri sayım başladı. Son günlerde en çok merak edilen iki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maç oldu. Futbolseverler bu önemli maçın tarihini öğrenmek istiyor.



DERBİ MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş-Galatasaray maçı, 3 Mart Pazar akşamı Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.



BEŞİKTAŞ'TA İKİ İSİM CEZALI



Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbulspor maçında sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.