Beşiktaş, Karagümrük'ü 3 golle geçti

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Mert Güzenge düdük çaldı. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bahtiyar Birinci üstlendi.
Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Fernando Santos, takımının başındaki ilk maçına Tüpraş Stadyumu'nda Fatih Karagümrük karşısında çıktı.
Siyah-beyazlılar Santos'un önderliğindeki ilk maçı 3-0 kazanarak evinde üç maç sonra galip geldi.
BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK
Santos, salı günü Çaykur Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etmişti. Bu karşılaşmanın ardından takımının başında 3 antrenmanda yer alan tecrübeli teknik adam, Rizespor maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam sarı kart cezası sona eren Salih Uçan'ı, Demir Ege Tıknaz'ın yerine sahaya sürdü.
Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Fernando Santos; savunma hattını Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Gedson ve Salih Uçan'ı görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağında Rashica, solunda ise Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.
SALİH UÇAN 1 MAÇ SONRA 11'DE
Beşiktaş'ta Salih Uçan, bir maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü.
Siyah-beyazlı Salih Uçan, ekipte sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fatih Karagümrük karşılaşmasına 11'de başladı.
YEDEK KULÜBESİ DEĞİŞTİ
Beşiktaş, uzun süredir iç sahada oynadığı maçlarda sol yarı sahadaki yedek kulübesini kullanıyordu. Fernando Santos'un gelişiyle siyah-beyazlılar uzun süre sonra ilk defa sağ yarı sahadaki kulübeyi kullandı.
ŞEHİTLER UNUTULMADI, STADYUMDA MÜZİK ÇALMADI
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker unutulmadı. Beşiktaş sahaya 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartı ile çıkarken, mücadele öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular ısınma hareketlerini gerçekleştirmek için sahaya 'Şehitler Ölmez, vatan bölünmez' yazılı siyah tişörtle çıktı. Ayrıca tribünlerde bir süre 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' şeklinde tempo tutuldu. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşma öncesi, devre arasında ve sonrasında stadyumda gol anonsu dışında müzik çalınmayacağını açıkladı.
Ayrıca Kapalı Alt Tribünü'nde de dev Türk bayrağı açıldı.
MAÇTAN NOTLAR
1' Maç başladı
6' Karagümrük ceza sahasında kaleye sırtı dönük şekilde topla buluşan Rashica'nın dönerek vuruşunda top üstten dışarı çıktı
15' Beşiktaş'ta sakatlanan Amir'in yerine Demir Ege oyuna dahil oldu
16' Cenk Tosun kaleyi karşısına alan cephede müsait pozisyonda topu dışarı attı
25' Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a faul yapan Demir Ege sarı kart gördü
32' Cenk Tosun'un kale vuruşunda top sol köşe direğin yanından dışarı çıktı
36' Cenk Tosun ile gole yaklaşan Beşiktaş'ın topu direkten döndü
40' Karşılaşmanın 2. sarı kartı Zaynutdinov'a çıktı
43' Gole yaklaşan takım Fatih Karagümrük oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Kevin Lasagna'nın şutu skoru değiştirmeye yetmedi
44' Gedson Fernandes karşı karşı sağ çaprazdan vurdu, kaleci topu kornere gönderdi
45+3' Karşılaşmanın ilk yarısını golsüz eşitlikle sona erdi
46' İkinci yarı başladı
62' Beşiktaş genç Semih ile golü buldu
64' Beşiktaş Rashica ile skoru 2-0'a getirdi
75' Beşiktaş'ta Rashica'nın yerine Ghezzal, Cenk Tosun'un yerine Muleka oyuna girdi
90+3 Gedson'la Beşiktaş maçın skorunu belirledi
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK VARDI
Sakatlığı süren Rosier ve Oxlade-Chamberlain'in yanı sıra milli takımlarında bulunan Colley, Aboubakar ve Amartey forma giyemedi.
TAKIMLAR MAÇA NASIL BAŞLADI?
Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Cenk
Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna, Levent Mercan, Kourbelis, Salih Dursun
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