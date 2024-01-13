Beşiktaş, Karagümrük'ü 3 golle geçti

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Mert Güzenge düdük çaldı. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bahtiyar Birinci üstlendi.



Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Fernando Santos, takımının başındaki ilk maçına Tüpraş Stadyumu'nda Fatih Karagümrük karşısında çıktı.

Siyah-beyazlılar Santos'un önderliğindeki ilk maçı 3-0 kazanarak evinde üç maç sonra galip geldi.



BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK



Santos, salı günü Çaykur Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etmişti. Bu karşılaşmanın ardından takımının başında 3 antrenmanda yer alan tecrübeli teknik adam, Rizespor maçının 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam sarı kart cezası sona eren Salih Uçan'ı, Demir Ege Tıknaz'ın yerine sahaya sürdü.



Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Fernando Santos; savunma hattını Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Gedson ve Salih Uçan'ı görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağında Rashica, solunda ise Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.



SALİH UÇAN 1 MAÇ SONRA 11'DE



Beşiktaş'ta Salih Uçan, bir maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü.



Siyah-beyazlı Salih Uçan, ekipte sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fatih Karagümrük karşılaşmasına 11'de başladı.



YEDEK KULÜBESİ DEĞİŞTİ



Beşiktaş, uzun süredir iç sahada oynadığı maçlarda sol yarı sahadaki yedek kulübesini kullanıyordu. Fernando Santos'un gelişiyle siyah-beyazlılar uzun süre sonra ilk defa sağ yarı sahadaki kulübeyi kullandı.

