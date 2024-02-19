Beşiktaş Konyaspor karşısında hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.



İlk yarıda gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci yarısında perdeyi 49. dakikada Semih Kılıçsoy açtı, siyah-beyazlılar karşılaşmada 1-0 öne geçti.



Mücaedelenin 71. dakikasında sahneye Cenk Tosun çıktı ve takımını 2-0 öne geçirerek maçın sonucunu da belirlemiş oldu.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 43 puanla 4. sırada yer alırken, Konyaspor ise 25 puanla 19. sırada küme düşme hattında yer aldı.



BEŞİKTAŞ'IN SON 3 GOLÜ SEMİH'E AİT



Semih, Beşiktaş'ın ligdeki son 3 golünü atarken, bu sezon rakip filelere toplamda 8 gol gönderdi.



BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCUYA TARAFTARDAN PROTESTO



Karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna dahil olan Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve 85. dakikada oyuna giren Salih Uçan, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edildi.



SON 4 İÇ SAHA MAÇINDA GOL YEMEDİ



Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 4 iç saha karşılaşmasını da kalesinde gol görmeden tamamladı.

5 İSİM KADROYA ALINMADI

Tedavileri süren Tayfur Bingöl ve Oxlade Chamberlain ise maç kadrosunda yer almadı.

Ayrıca Fernando Santos'un kararıyla Ante Rebic, Tayyip Talha Sanuç ve Umut Meraş kadroda yer almadı.