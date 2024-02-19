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Beşiktaş Konyaspor karşısında hata yapmadı

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar Süper Lig'de iç sahada çıktığı son 4 karşılaşmada da kalesinde gol görmedi.

Beşiktaş Konyaspor karşısında hata yapmadı

Trendyol 'de 26. haftanın kapanış maçında , 'u 2-0 mağlup etti.

İlk yarıda gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci yarısında perdeyi 49. dakikada Semih Kılıçsoy açtı, siyah-beyazlılar karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Mücaedelenin 71. dakikasında sahneye Cenk Tosun çıktı ve takımını 2-0 öne geçirerek maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 43 puanla 4. sırada yer alırken, Konyaspor ise 25 puanla 19. sırada küme düşme hattında yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN SON 3 GOLÜ SEMİH'E AİT

Semih, Beşiktaş'ın ligdeki son 3 golünü atarken, bu sezon rakip filelere toplamda 8 gol gönderdi.

BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCUYA TARAFTARDAN PROTESTO

Karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna dahil olan Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve 85. dakikada oyuna giren Salih Uçan, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edildi.

SON 4 İÇ SAHA MAÇINDA GOL YEMEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 4 iç saha karşılaşmasını da kalesinde gol görmeden tamamladı.

5 İSİM KADROYA ALINMADI

Tedavileri süren Tayfur Bingöl ve Oxlade Chamberlain ise maç kadrosunda yer almadı.

Ayrıca Fernando Santos'un kararıyla Ante Rebic, Tayyip Talha Sanuç ve Umut Meraş kadroda yer almadı. 

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