Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın ZTK maçı tarihi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. MKE Ankaragücü-Fenerbahçe/Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçlarının galipleri yarı finalde rakip olacaklar. İşte, Beşiktaş-Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı tarihinde son durum...



BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş-Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı 27, 28 veya 29 Şubat tarihinde, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



Maç tarihi netleşince haberimizde yer vereceğiz.



YARI FİNAL MAÇLARI



Yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak.



Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

