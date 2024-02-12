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Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın ZTK maçı tarihi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri netlik kazandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve RAMS Başakşehir'in seribaşı olduğu kurada, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük de yer aldı. En dikkat çeken eşleşmelerden biri ise Beşiktaş-Konyaspor oldu. Peki, Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman?

Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın ZTK maçı tarihi

'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. MKE Ankaragücü-Fenerbahçe/-TÜMOSAN maçlarının galipleri yarı finalde rakip olacaklar. İşte, Beşiktaş-Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı tarihinde son durum...

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı 27, 28 veya 29 Şubat tarihinde, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Maç tarihi netleşince haberimizde yer vereceğiz.

YARI FİNAL MAÇLARI

Yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

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