Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü yendi: Türkiye Kupası'nda finale kaldı

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü 'nü konuk etti.

TOPRAKTEPE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig’de oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11’inden 2 değişiklik yaparak MKE Ankaragücü karşısına çıktı.

Topraktepe, Serkan Emrecan Terzi'nin yerine Arthur Masuaku; Jackson Muleka'nın yerine ise Al-Musrati'ye 11'de görev verdi.