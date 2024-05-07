Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü yendi: Türkiye Kupası'nda finale kaldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
0-0'ın rövanşında siyah-beyazlılar, Ankaragücü'nü 1-0 yenerek finale yükselmeyi başardı.
Beşiktaş'ın tek golü 70. dakikada Muçi'den geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi gösterirken, kapalı gişe oynanan maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.
TOPRAKTEPE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig’de oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11’inden 2 değişiklik yaparak MKE Ankaragücü karşısına çıktı.
Topraktepe, Serkan Emrecan Terzi'nin yerine Arthur Masuaku; Jackson Muleka'nın yerine ise Al-Musrati'ye 11'de görev verdi.
QUARESMA MAÇI İZLEDİ
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma da maçı izleyenler arasında yer aldı.
Portekizli oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken oyunculuğu zamanında kendisine yaptıkları tezahüratları tekrarladılar.
11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Muci, Ghezzal, Rashica, Semih
Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Efkan, Filips, Bassagog, Tasos, Bajic
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