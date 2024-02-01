Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.



Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.

Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklamaya göre Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler ve haftanın programı şöyle:



YARIN:



17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor (Eryaman) ABDULKADİR BİTİGEN

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük (Mersin) ÖMER FARUK TURTAY

20.00 Samsunspor - Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs) TUGAY KAAN NUMANOĞLU



3 ŞUBAT CUMARTESİ:



13.30 Rizespor - Konyaspor (Çaykur Didi) CİHAN AYDIN

16.00 Başakşehir - İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim) EMRE KARGIN

19.00 Gaziantep FK - Kayserispor (Kalyon) MURAT ERDOĞAN

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya) VOLKAN BAYARSLAN



4 ŞUBAT PAZAR:



13.30 Pendikspor - Adana Demirspor (Pendik) DİRENÇ TONUSLUOĞLU

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) OĞUZHAN ÇAKIR

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Tüpraş) ARDA KARDEŞLER

