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Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor derbisini Arda Kardeşler yönetecek.

Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

'de 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

- karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.

Federasyonu'nun yapılan açıklamaya göre Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler ve haftanın programı şöyle:

YARIN:

17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor (Eryaman) ABDULKADİR BİTİGEN
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük (Mersin) ÖMER FARUK TURTAY
20.00 Samsunspor - Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

3 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Rizespor - Konyaspor (Çaykur Didi) CİHAN AYDIN
16.00 Başakşehir - İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim) EMRE KARGIN
19.00 Gaziantep FK - Kayserispor (Kalyon) MURAT ERDOĞAN
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya) VOLKAN BAYARSLAN

4 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Pendikspor - Adana Demirspor (Pendik) DİRENÇ TONUSLUOĞLU
16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) OĞUZHAN ÇAKIR
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Tüpraş) ARDA KARDEŞLER

Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu - 1
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