Beşiktaş'a Oxlade Chamberlain'den iyi haber

Trendyol Süper Lİg'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan mücadelede sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in dönüş tarihi belli oldu.
Uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen İngiliz futbolcu 21 Aralık 2023'ten bu yana siyah-beyazlı formadan uzak kalmıştı.
beINSPORTS'un haberine göre, bireysel çalışmalarına başlayan Chamberlain'in Nisan ayı sonunda forma giymeye hazır olacağı öne sürüldü.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 4 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.
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