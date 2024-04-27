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Şekip Mosturoğlu kimdir? Fenerbahçe yeni Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu kaç yaşında, nereli?

Şekip Mosturoğlu, sosyal medyada birçok Fenerbahçeli futbolsever tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer alıyor. 2006 yılında Aziz Yıldırım yönetiminde Fenerbahçe Asbaşkanı olan Şekip Mosturoğlu, bugün gerçekleştirilen yeni Yüksek Divan Kurulu seçiminde Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu. Peki, Şekip Mosturoğlu kimdir? Fenerbahçe yeni Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu kaç yaşında, nereli?

Şekip Mosturoğlu kimdir? Fenerbahçe yeni Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu kaç yaşında, nereli?

Şekip Mosturoğlu, 20 Nisan 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Eski hakem Cem Papila ile aynı dönemden mezundur.

Türkiye Futbol Federasyonunda 1997-2004 yılları arasında Haluk Ulusoy yönetiminde hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı.

2004-2006 yılları arasında Levent Bıçakçı başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yaptı.

2006 yılında Aziz Yıldırım yönetiminde Asbaşkanı oldu.

3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu ile birlikte tutuklu yargılandı ve 8 ay hapis yattı. 1 yıl 10 ay hapis cezası aldı ancak Yargıtay, cezayı onamadı. Daha sonra beraat etti.

İngilizce bilmektedir.

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