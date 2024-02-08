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Beşiktaş'a yeni forma sponsoru

Beşiktaş kulübü, forma sponsorluğu için Arçelik ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Beşiktaş'a yeni forma sponsoru

, forma sponsorluk anlaşmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı takımdan KAP'a yapılan açıklamada Arçelik ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anlaşmanın 2024-25 sezonundan itibaren başlayacağı aktarıldı.

Anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin şu bilgilere yr verildi:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için toplam 193.593.506 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."

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