Beşiktaş'a yeni forma sponsoru

Beşiktaş, forma sponsorluk anlaşmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Siyah-beyazlı takımdan KAP'a yapılan açıklamada Arçelik ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Anlaşmanın 2024-25 sezonundan itibaren başlayacağı aktarıldı.



Anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin şu bilgilere yr verildi:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için toplam 193.593.506 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."