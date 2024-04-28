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Messi, Inter Miami galibiyetiyle MLS tarihine geçti

Lionel Messi, Inter Miami formasıyla 2 gol attığı New England Revolution maçında tarihe geçti. Arjantinli yıldız MLS tarihinde üst üste beş maçta birden fazla gol katkısı yapan ilk oyuncu oldu.

Messi, Inter Miami galibiyetiyle MLS tarihine geçti

Inter Miami, Lionel (2), Cremaschi ve Luis Suarez'in golleriyle New England Revolution'u 4-1 mağlup etti.

Mücadelede 2 gol kaydeden Messi, MLS tarihinde üst üste beş maçta birden fazla gol katkısı yapan ilk oyuncu olmayı başardı.

Arjantinli dünya yıldızı her iki yarıda da gol atarak Miami'yi bir galibiyete daha taşıdı ve Tata Martino'nun öğrencileri Doğu Konferansında liderliğini sürdürdü.

Inter Miami, bir sonraki maçında Cumartesi günü New York Red Bulls ile karşılaşacak.

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