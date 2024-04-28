Messi, Inter Miami galibiyetiyle MLS tarihine geçti

Inter Miami, Lionel Messi (2), Cremaschi ve Luis Suarez'in golleriyle New England Revolution'u 4-1 mağlup etti.

Mücadelede 2 gol kaydeden Messi, MLS tarihinde üst üste beş maçta birden fazla gol katkısı yapan ilk oyuncu olmayı başardı.

Arjantinli dünya yıldızı her iki yarıda da gol atarak Miami'yi bir galibiyete daha taşıdı ve Tata Martino'nun öğrencileri Doğu Konferansında liderliğini sürdürdü.

Inter Miami, bir sonraki maçında Cumartesi günü New York Red Bulls ile karşılaşacak.