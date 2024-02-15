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Beşiktaş'ın 100. yıl özel formasının satış rakamı belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nün Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladığı formalara siyah-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi. Formalar 4 haftada 50 bin satışa ulaştı.

Beşiktaş'ın 100. yıl özel formasının satış rakamı belli oldu

'ın 100. yıl özel formasının satış rakamı belli oldu. 

Hasan Arat'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından üretimine başlanan forma, 4 haftalık süreçte 50 bin satışa ulaştı.

Siyah-beyazlı kulübün efsaneleri Şeref Bey, Baba Hakkı ve Süleyman Seba'nın isimlerinin yanı sıra Beşiktaş'ın üç farklı dönemde kullandığı üç arma ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl logosunun yer aldığı formayı, Beşiktaşlı oyuncular, Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada giymişti.

Formaların satış fiyatı ise bin 349 lira 99 kuruş.

Beşiktaş'ın 100. yıl özel formasının satış rakamı belli oldu - 1
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