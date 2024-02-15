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Avrupa Güreş Şampiyonası | Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan altın madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 🇹🇷milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası | Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan altın madalya

Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya elde etti.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilonun finalde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yla karşılaştı.

Rakibini 5-2 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.

Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko, bronz madalyaları ise Çek Adela Hanzlickova ve Bulgar Mimi Nikolova Hristova elde etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası | Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan altın madalya - 1
Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde

Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde

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