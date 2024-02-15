Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya elde etti.



Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilonun finalde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yla karşılaştı.



Rakibini 5-2 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.



Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko, bronz madalyaları ise Çek Adela Hanzlickova ve Bulgar Mimi Nikolova Hristova elde etti.