Beşiktaş'ın Ante Rebic planı

Beşiktaş'ta sezon başında Milan'dan transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Ante Rebic için karar çıktı.

Bu sezon siyah-beyazlılarda 5. teknik direktör olan Fernando Santos'tan da forma alamayan Hırvat futbolcuya 2.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme verilmişti.

Beşiktaş yönetimi antrenmanlarda ve maçlarda varlık gösteremeyen Rebic için formül arayışına başladı.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar Hırvat futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi yapmayı planlıyor.

Beşiktaşlı idarecilerin gelecek sezonki maaş yükünden minimum hasarla kurtulmanın peşinde olduğu kaydedildi.