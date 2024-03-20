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Beşiktaş'ın Ante Rebic planı

Beşiktaş, performans olarak beklentilerin altında kalan ve yıllık 2.5 milyon euro kazanan Ante Rebic için yeni formül arayışına başladı. Siyah-beyazlı idarecilerin Hırvat futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi yapmak istediği kaydedildi.

Beşiktaş'ın Ante Rebic planı

'ta sezon başında Milan'dan transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Ante Rebic için karar çıktı.

Bu sezon siyah-beyazlılarda 5. teknik direktör olan Fernando Santos'tan da forma alamayan Hırvat futbolcuya 2.5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme verilmişti.

Beşiktaş yönetimi antrenmanlarda ve maçlarda varlık gösteremeyen Rebic için formül arayışına başladı.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar Hırvat futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi yapmayı planlıyor.

Beşiktaşlı idarecilerin gelecek sezonki maaş yükünden minimum hasarla kurtulmanın peşinde olduğu kaydedildi.

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