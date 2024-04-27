Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yabancı VAR hakemi

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde bugün Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek.



Mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu derbide görev yapacak VAR hakemini açıkladı.



TFF'de yer alan bilgilere göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel VAR hakemi olarak görev yapacak.



Boekel'in yardımcılıklarını Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa İlker Coşkun üstlenecek.



19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcı hakem olarak ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan görev yapacak.

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