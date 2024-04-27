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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yabancı VAR hakemi

Süper Lig'in 34. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hollandalı Pol van Boekel oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine yabancı VAR hakemi

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde bugün  ve  karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Türkiye  Federasyonu derbide görev yapacak VAR hakemini açıkladı.

TFF'de yer alan bilgilere göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel VAR hakemi olarak görev yapacak.

Boekel'in yardımcılıklarını Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa İlker Coşkun üstlenecek.

19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcı olarak ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan görev yapacak.

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