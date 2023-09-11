Beşiktaş'ın Eski Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'dan Sergio Ramos ve Gazprom açıklaması

Beşiktaş yönetiminde Asbaşkan olarak görev alan Serhan Çetinsaya, geçtiğimiz haftalarda görevden ayrıldığını duyurmuştu.

Çetinsaya, Sergio Ramos transferi ve Stat isim sponsorluğu için Gazprom ile yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Serhan Çetinsaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"RAMOS TRANSFERİ VİTRİN PROJESİYDİ"

"Risk alıp kadrosunu güçlendiren takımların çoğu başarılı olmuş. Her transfer bir risk taşır.

Ramos transferinin doğru hamle olduğuna inandım, bir vitrin projesi olduğuna inandım.

Beşiktaş'ta efendilik, birinci önceliğimizdir. Kol kırılır, yen içinde kalır demek istiyorum. Yöneticilik, başkanlık makamı, kutsal makamlardır. Ne olursa olsun makama saygı duymak zorunluluktur, makam küçük görülmez."

"SERGIO RAMOS TRANSFERİNDE OLUMLU HABER ALDIK"

Biz Ramos transferinde olumlu haberi aldık, Beşiktaş'a hayırlı olsun cevabını aldık.



Ödeme vadelerinin tarihlerine kadar konuştuk. 4 farklı sözleşmeyi de hazırlayıp gönderdik.



Ramos'un 4 sayfayı bulan bonusları vardı. Uzunca bir süre, 25 gol atması halinde ona kaç para vereceğimizi tartıştık. Çünkü 25 gol atacağına inandığı için rakamı yüksek tutmak istedi.



Ramos ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmıştık. İlk sezonun sonunda fesih hakkı Beşiktaş'taydı. Anlaşma 4+1+6+3M+500B€ şeklindeydi.

1+1 yıllık anlaşmada, fesih hakkı da elimizdeydi. Yani Ramos'u 1 yıllığına oynattığımız noktada, Beşiktaş kasasından çıkacak total maliyet 8 milyon euro idi.

Kombine hariç, statta bir düzenlenecek etkinlikle, 100 bin forma satışı ve küçük pazarlama teknikleriyle 5 milyon 67 bin euro bizim kasamıza girecekti Ramos üzerinden. Ramos'u 3 milyon euro gibi bir bedelle oynatabilecektik özetle.

50 MİLYON EUROLUK MALİYET DOĞRU

"Başkanımızın söylediği, 50 Milyon euroya yaklaşan maliyet doğru.

Bizim değil ama sponsorların kasasından çıkacak ve bizim bulmakla zorunlu olduğumuz bedel, kişinin 2 yıl boyunca 40'ar maça çıkması, sakat olmaz, 20'şer gol atar, Konferans'ta final oynarsak, vergiler ve her şey dahil 48.4 Milyon euro maliyeti olacaktı.

Bu maliyetin belirli bir kısmı Beşiktaş'ın üzerinde kalmayacaktı. Belirli bir kısmın varyasyonları vardı."

GALATASARAY'DAN HELALLİK İSTİYORUM

"Malum Galatasaray maçı sonrası bir paylaşım yaptım. Bu paylaşım Beşiktaş efendiliğine yakışmadı. Hakkınızı helal edin. Heyecanıma yenik düştüm. Galatasaray büyük bir camiadır, helalliğimi almak isterim."

"TÜRK SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK SPONSORLUK ANLAŞMASINI YAPMIŞTIK"

"Kum saati, heyecanımın yansımasıydı. Türk spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk anlaşmasını yaptık.

Gazprom ile son noktaya geldik. Rusya'da siyasi bir kriz var. Gazprom da bir devlet şirketi.

Gazprom ile Aralık 2022 de görüşmeye başladık. Premier lig'ten bile fazla bir rakama anlaşma aşamasına geldik.

Ancak Rusya'da yaşanan siyasi kriz sebebi ile son noktayı koyamadık." Tek amacım vardı, 'En fazla biz aldık' demekti. Olmadı, uğraştık, çalıştık. Bazen olmayınca olmuyor. Ben de çok üzüldüm. Nasip, kısmet diyeceğiz."

Gazprom ile görüşmeler devam ediyor. Bugün Rusya Futbol Federasyon'undan gelmesi beklenen bir haber var. Fakat ben sürecin çok sağlıklı yürüyeceğini düşünmüyorum.

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMIYORUM, YÖNETİMDEN AYRILIYORUM"

"Ben Beşiktaş'tan ayrılmıyorum, yönetimden ayrılıyorum. Belli mi olur, yarın daha büyük hayallerle tekrar bir araya geliriz."

RASHICA'NIN TRANSFER DUYURUSUNDA SERGİO RAMOS DETAYI

"Rashica'nın transfer duyurusunda masadaki yer alan buketin anlamı Sergio Ramos'tu. Eğer Ramos transferi gerçekleşseydi boş sandalyeyi Ramos ile dolduracaktık. Videonun kronolojisi de bu şekilde olacaktı."

"BEŞİKTAŞ'TA BAŞKANLIK HAYALİM VAR"

"Bir Beşiktaşlının, Beşiktaş Başkanlığı hayali olmasından daha doğal ne olabilir.

Her Beşiktaşlı bunu ister. Benim de böyle bir hayalim var ama önümüzdeki 5 sene içerisinde bunu düşünmüyorum. Görevde bir başkan varken seçim konuşmak saygısızlıktır.

Net şekilde, 2025 Mayıs'ta yapılacak seçimde aday olmayacağım."