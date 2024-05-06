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Beşiktaş'ın Hermoso ısrarı: Menajeri İstanbul'a davet edildi

Beşiktaş'ın Atletico Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mario Hermoso'nun menajerini İstanbul'a davet ettiği öne sürüldü. Ayrıca İspanyol stoper için Aston Villa'nın da devrede olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ın Hermoso ısrarı: Menajeri İstanbul'a davet edildi

'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları hız kazanırken, Atletico Madrid'in savunmacısı için ısrar sürüyor.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beazlıların Mario Hermoso için temaslarını artırdığı ve oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ettiği öne sürüldü.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 28 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

ASTON VILLA DEVREYE GİRDİ

Talipleri artan Hermoso için son olarak İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın devreye girdiği iddia edildi.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 41 maça çıkan Mario Hermoso, bu mücadelelerde 2 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.

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