Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, İstanbul'a geldi

Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde bulunacak Ganalı futbolcu Daniel Amartey, İstanbul'a geldi.

Son olarak İngiltere temsilcisi Leicester City'de forma giyen 28 yaşındaki stoperi İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.



Amartey, daha sonra araçla konaklayacağı otele geçti.



Ganalı oyuncunun yapılacak sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.



Daniel Amartey, geçen sezon tüm kulvarlarda 24 maçta forma giydi.



BEŞİKTAŞ BU GECE KADROSUNU BİLDİRMEK ZORUNDA

Beşiktaş, bugün (21 Temmuz Cuma) saat 01.00'a kadar UEFA'ya kadro listesini bildirmek zorunda.

Öte yandan maçtan bir gün önce veya gece saat 01.00'a kadar bildirilen listede en fazla 2 oyuncu değiştirilebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Konferans Ligi 2. öneleme turunda Beşiktaş ile KF Tirana ile 27 Temmuz Perşembe günü Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.



Rövanş ise 3 Ağustos Perşembe günü KF Tirana'nın sahasında oynanacak.

