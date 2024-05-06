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Beşiktaş'ta ilk hedef Di Maria

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanırken ilk hedef belli oldu. Siyah-beyazlıların Benfica'da forma giyen Angel Di Maria'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta ilk hedef Di Maria

'ta gelecek sezon transfer çalışmaları başladı.

Akşam'ın haberine göre, orta sahada lider oyuncu eksikliği yaşayan siyah-beyazlıların, Benfica forması giyen 36 yaşındaki Angel Di Maria'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

Arjantinli futbolcunun Portekiz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor ve henüz yeni bir mukavele yapılmış değil.

Beşiktaş'ın bu transferi bonservis bedeli ödemeden yalnızca imza parasıyla tamamlamaya çalıştığı kaydedildi.

Bu sezon Benfica formasıyla 47 resmi maça çıkan Angel Di Maria, bu mücadelelerde 16 gol atıp, 15 asistlik performans sergiledi.

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