Beşiktaş'ta Berkay Vardar gönderildi

Beşiktaş, Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:



"Teşekkürler Berkay Vardar



Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Berkay Vardar’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

