Beşiktaş'ta Berkay Vardar gönderildi

Beşiktaş, Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Teşekkürler Berkay Vardar
Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Berkay Vardar’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Teşekkürler Berkay Vardar— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 20, 2024
Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Berkay Vardar’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK pic.twitter.com/XGgEGRWavn
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