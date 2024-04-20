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Beşiktaş'ta Berkay Vardar gönderildi

Beşiktaş, Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Berkay Vardar gönderildi

, Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Teşekkürler Berkay Vardar

Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Berkay Vardar’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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