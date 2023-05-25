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Bodrumspor-Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Spor Toto 1. Lig play-off)

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off maçında yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, sahasında sezonu 7. sırada tamamlayan Göztepe'yi ağırlayacak. Kritik maç öncesi karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Bodrumspor-Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodrumspor-Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Spor Toto 1. Lig play-off)

Spor Toto 1. Lig play-off maçında Bodrumspor yarın sahasında ile mücadele edecek. Karşılaşmayı kazanan takım, Sakaryaspor-Eyüpspor müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Peki, Bodrumspor-Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUMSPOR-GÖZTEPE PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig play-off ilk turunda Göztepe, yarın Bodrumspor'a konuk olacak.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki Bodrumspor-Göztepe maçı, 26 Mayıs 2023 Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Bodrumspor-Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Spor Toto 1. Lig play-off) - 1

KAZANAN TAKIM SAKARYASPOR-EYÜPSPOR GALİBİYLE EŞLEŞECEK

Karşılaşmayı kazanacak takım Sakaryaspor-Eyüpspor müsabakasının galibiyle finale çıkmak için karşılaşacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Sarı kart cezalarının sıfırlandığı play-off etabı öncesinde İzmir temsilcisinde Marko Mihojevic ve Lukas Erhan Gottwalt'ın sakatlıkları bulunuyor.

Ligin ilk devresinde İzmir'de rakibine 1-0 yenilen Göztepe, sezonun ikinci yarısında konuk olduğu rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

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