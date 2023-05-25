Bodrumspor-Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Spor Toto 1. Lig play-off)

Spor Toto 1. Lig play-off maçında Bodrumspor yarın sahasında Göztepe ile mücadele edecek. Karşılaşmayı kazanan takım, Sakaryaspor-Eyüpspor müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Peki, Bodrumspor-Göztepe play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BODRUMSPOR-GÖZTEPE PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Spor Toto 1. Lig play-off ilk turunda Göztepe, yarın Bodrumspor'a konuk olacak.



Bodrum İlçe Stadı'ndaki Bodrumspor-Göztepe maçı, 26 Mayıs 2023 Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

KAZANAN TAKIM SAKARYASPOR-EYÜPSPOR GALİBİYLE EŞLEŞECEK



Karşılaşmayı kazanacak takım Sakaryaspor-Eyüpspor müsabakasının galibiyle finale çıkmak için karşılaşacak.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR



Sarı kart cezalarının sıfırlandığı play-off etabı öncesinde İzmir temsilcisinde Marko Mihojevic ve Lukas Erhan Gottwalt'ın sakatlıkları bulunuyor.



Ligin ilk devresinde İzmir'de rakibine 1-0 yenilen Göztepe, sezonun ikinci yarısında konuk olduğu rakibiyle 1-1 berabere kaldı.