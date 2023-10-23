Boks, 116 yıl sonra olimpiyatın dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya

IOC İLE IBA ARASINDA YAŞANANLAR



IOC'nin eski adı Uluslararası Amatör Boks Birliği (AIBA) olan IBA'yla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürecinden bu yana sorunları sürüyor.



Komite, uluslararası federasyonun 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olduğu gibi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki boks müsabakalarını düzenleme hakkını elinden almıştı. Bu karar, Los Angeles 2028 için de geçerli.



IBA'nın yaşanan hakem hatalarına yeterince müdahale edememesi ve puanlama sistemindeki problemlerin yanı sıra yapısal olarak da (yönetim, mali ve etik alanlar) bazı reformlara gitmesi istendi. Ayrıca alınan kararda IBA'nın Rus enerji şirketi Gazprom'a olan mali bağımlılık konusunun endişe uyandırması da bulunuyor.



IOC'nin rahatsızlık duyduğu konulardan biri de 2022'de İstanbul'un ev sahipliği yaptığı IBA Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndan bir gün önce IBA Geçici Aday Gösterme Birimi'nin Hollandalı Boris van der Vorst ve diğer üç adayı seçilmeye uygun bulmamasıydı. Van der Vorst'un haksız yere seçime katılmasının engellendiğine hükmeden CAS, ayrıca IBA Başkanı Umar Kremlev'in de aynı kuralı ihlal ettiği ve seçime tek aday olarak girdiği sonucuna varmıştı. Fakat Van der Vorst'un yeni bir seçim düzenleme teklifi, IBA delegeleri tarafından reddedilmişti.



Tüm bu yaşananlardan sonra IOC, Haziran 2023'te yaptığı toplantıda IBA'nın boksun küresel yönetim organı statüsünü kaldırdı.



IBA da bu karara tepki gösterdi ve IOC'nin bütün önerilerinin başarıyla uygulandığını savunarak, "IOC, bu kararıyla siyasallaşmış gerçek doğasını ortaya koyarak muazzam bir hata yaptı." ifadelerini internet sitesinden paylaştı.



Alternatif bir oluşum olarak nisan ayında kurulan ve şu an ABD, İngiltere, Almanya, Brezilya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 16 üyesi olan Dünya Boks Federasyonunun (World Boxing) açıklamasında ise IOC kararının, boks için bir dönüm noktası olduğu ve bunu memnuniyetle karşıladıkları kaydedildi.



2024'ÜN ELEMELERİNİ DE IOC YAPIYOR

IOC, Paris 2024 yolunda IBA'nın hiçbir organizasyonunu kota müsabakası olarak saymadı.



Bu yüzden IBA'nın düzenlediği Dünya Şampiyonası'na önemli sporcular katılmadı. Türkiye'nin altın madalyalı boksörü Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalyalı sporcusu Buse Naz Çakıroğlu da son düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yer almadı.



Paris 2024 için Avrupa kıtasındaki ilk kotalar, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) tarafından organize edilen Avrupa Oyunları'nda verildi. Tokyo'da olduğu gibi 2024 için de diğer kota müsabakaları IOC'nin organizasyonlarıyla düzenlenecek.

