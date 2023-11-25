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Borussia Dortmund'dan 4 gollü geri dönüş

Bundesliga'da Borussia Dortmund ilk yarısında 2-0'ye geriye düştüğü maçta Borussia Mönchengladbach'ı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında 5 gol kaydedildi.

Borussia Dortmund'dan 4 gollü geri dönüş

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Bundesliga'nın 12. hafta mücadelesinde , sahasında 4 golle kazandı.

Konuk Borussia Mönchengladbach, Rocco Reitz ve Kouadio Kone'nin golleriyle ilk yarıda 2-0'lık üstünlüğü yakalasa da devreye Borussia Dortmund 3-2 önde girdi.

Dortmund ilk yarıda golleri Marcel Sabitzer, Niclas Füllkrug ve Jamie Jermaine Bynoe-Gittens ile buldu. 

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Dortmund'da Donyell Malen, 90+7'de skoru belirledi.

Dortmund bu galibiyetle ligde 3 maç sonra kazandı ve puanını 24'e yükseltti. Mönchengladbach, ise 13 puanda kaldı.

Borussia Dortmund'dan 4 gollü geri dönüş - 1
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