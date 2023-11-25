Borussia Dortmund'dan 4 gollü geri dönüş

Almanya Bundesliga'nın 12. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında 4 golle kazandı.



Konuk Borussia Mönchengladbach, Rocco Reitz ve Kouadio Kone'nin golleriyle ilk yarıda 2-0'lık üstünlüğü yakalasa da devreye Borussia Dortmund 3-2 önde girdi.



Dortmund ilk yarıda golleri Marcel Sabitzer, Niclas Füllkrug ve Jamie Jermaine Bynoe-Gittens ile buldu.



İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Dortmund'da Donyell Malen, 90+7'de skoru belirledi.



Dortmund bu galibiyetle ligde 3 maç sonra kazandı ve puanını 24'e yükseltti. Mönchengladbach, ise 13 puanda kaldı.

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