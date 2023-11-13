Brezilya liginde hakem tartışması: Corinthians yöneticisi VAR odasını bastı!

Brezilya Serie A'da Corinthians, Gremio'ya konuk oldu.

VAR ODASI BASKININA GÜVENLİK GÜÇLERİ ENGEL OLDU

Mücadelenin ilk dakikalarında Bruno Mendez'in kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kalan Corinthians'ta takımın yöneticisi Alessandro Nunes öfkelenerek hakemin kararlarına itiraz etmek için VAR odasını bastı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası VAR odasına girmelerine müsaade edilmeyen Corinthians yöneticileri hakemlerin bulunduğu odaya alınmadı.

HER İKİ TAKIM DA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

İki takımın da 10 kişi tamamladığı bir mücadele, Corinthians'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Böylelikle Corinthians küme potasından kendini uzaklaştırma yolunda 3 puan daha kazandı.



Olay, ilk yarının ilk altı dakikasında yaşandı. Matheus Bidu'nun düşmesiyle başlayan tartışmalı pozisyon, penaltı ve kırmızı kart itirazlarına yol açtı.



VİDEO: CORİNTHİANS YÖNETİCİSİ VAR ODASINI BASTI

