Brezilya'nın efsane golcüsü Romario, 58 yaşında sahalara geri dönüyor

Brezilyalı efsane golcü Romario, başkan olduğu America-RJ'de 58 yaşından sonra yeşil sahalara yeniden dönme kararı aldı.

43 yaşında aktif futbolculuk kariyerini bitiren Romario, 15 yıl sonra Brezilya ekibinde yeşil sahalara dönüyor.

Brezilya Milli Takımı'nın efsanelerinden Romario, 1994'te ülkesiyle Dünya Kupası sevinci yaşamış ve Avrupa'da Barcelona, Valencia ile PSV gibi takımlarda forma giymişti.

2009'da emeklilik kararı alan Romario, America -RJ'de futbolcu bırakmıştı.

Ayrıca efsane golcünün 15 yıl sonra sahalara dönmesinin altında yatan nedenlerden birinin de 29 yaşındaki oğlu Romarinho ile aynı takımda forma giymek istemesi olduğu kaydedildi.