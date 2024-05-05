Bucaspor 1928, Yeni Mersin'le eşleşti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son maçında evinde Diyarbekirspor'u 3-1 yenen Bucaspor 1928, ligi 73 puanla 3'üncü bitirip Play-Off ilk turunda 6'ncı Yeni Mersin İdmanyurdu ile eşleşti.

Ev sahibi avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, uzun bir Play-Off yolunun kendilerini beklediğini söyledi.

Yeni Mersin İdmanyurdu'nun ciddiye alınması gereken bir rakip olduğunu ifade eden Dumlupınar, "Gönül isterdi ki şampiyon olalım. Bu hedefimize de yaklaşmıştık. Ancak futbolda geriye bakılmaz. Biz tüm konsantremizi Play-Off'lara vereceğiz.Önce Yeni Mersin İdmanyurdu maçını kayıpsız geçeceğiz. Tek maç oynayacağız. Taraftarımızın desteği bizim adımıza büyük avantaj olacak" dedi.

Bucaspor 1928, 9 Mayıs Perşembe günü Mersin ekibini elerse diğer turda 1461 Trabzon-Ankaraspor galibiyle oynayacak. Ligi 2'nci sırada tamamlayan Vanspor ise direkt grup finaline çıktı.