Bodrum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodrum FK-Boluspor maçına geri sayım başladı. Tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanan takım play-off yarı finaline kalacak. Futbolseverler de bu maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. İşte, Bodrum FK-Boluspor maçı hakkında bilgiler...



Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmasında Bodrum FK, Boluspor'u 16 Mayıs Perşembe günü konuk edecek.



Bodrum İlçe Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak mücadele, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.



BU ETABA NASIL GELDİLER?



Bodrum FK normal sezonu 57 puanla dördüncü sırada tamamlamıştı.



Boluspor ise 53 puanla 7. sırada yer almıştı.



