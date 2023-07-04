Çağlar Söyüncü'den Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sözleşme imzalamak için İspanya'ya gidiyor.
Söyüncü, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Kulüpten alınan bilgiye göre Söyüncü, İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek ve 5 Temmuz Çarşamba günü kırmızı-beyazlı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
27 yaşındaki milli futbolcu, 6 Temmuz Perşembe günü ise basına tanıtılacak.
Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.
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