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Çağlar Söyüncü'den Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme

Çağlar Söyüncü, İspanyol devi Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Çağlar Söyüncü'den Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme

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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sözleşme imzalamak için İspanya'ya gidiyor.

Söyüncü, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Kulüpten alınan bilgiye göre Söyüncü, İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek ve 5 Temmuz Çarşamba günü kırmızı-beyazlı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

27 yaşındaki milli futbolcu, 6 Temmuz Perşembe günü ise basına tanıtılacak.

Beş sezon Leicester City forması giyen ve geride kalan sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti.

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