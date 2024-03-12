Can Uzun Bundesliga yolcusu: Sağlık kontrollerinden geçti

Bundesliga 2'de Nürnberg forması giyen Can Uzun, Bundesliga takımına transfer oluyor.

Bild'in haberine göre, Milli futbolcu Pazartesi günü Eintracht Frankfurt için sağlık kontrollerinden geçti.

Geçtiğimiz günlerde milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun'un 10 milyon euro bonservis bedeliyle transferinin gerçekleştiği öne sürüldü.

Can, bu sezon Nürnberg formasıyla 22 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 13 gol atıp 1 asist kaydetti.

Nürnberg Sportif Direktörü Dieter Hecking, Milli oyuncu hakkında geçtiğimiz günlerde "Onu Nürnberg'de tutmak isteriz ama ne yazık ki futbol dünyası farklı." diye konuşmuştu.