Cedi Osman'ın takımı Spurs, son şampiyon Denver'a mağlup oldu

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi.



CEDİ'NİN TAKIMI KAYBETTİ

Denver Nuggets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'u sahasında 132-120 yendi.



Nuggets'ta 39 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle oynayan Nikola Jokic, maçın en skorer ismi olurken, Michael Porter Jr. 25 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.



Cedi Osman'ın 7 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist kaydettiği mücadelede Victor Wembanyama'ın 22, Devin Vassell'ın ise 19 sayılık katkıları Spurs yenilgisini önleyemedi.

SUNS'TAN ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

Phoenix Suns, deplasmanda New York Knicks'i 116-113 mağlup etti.

Knicks'i son saniye üçlüğüyle yenen Suns, üst üste 7. galibiyetini aldı.



Suns, Devin Booker'ın bitime 1.7 saniye kala attığı üçlükle Knicks'i yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı. Booker, 28 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken, Eric Gordon 25 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı.



Knicks'te Jalen Brunson 35 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Julius Randle ise 28 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.



NBA'de gecenin diğer sonuçları;