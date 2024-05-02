Süper Lig'de 35. hafta 2 maçla başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası, yarın oynanacak 2 müsabakayla start alacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şu şekilde:



Yarın:



20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)



20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)



4 Mayıs Cumartesi:



16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)



19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



5 Mayıs Pazar:



16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)



19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)



6 Mayıs Pazartesi:



20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

