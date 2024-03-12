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Celta Vigo’da Rafael Benitez dönemi sona erdi

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, 63 yaşındaki İspanyol teknik direktör Rafael Benitez ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Celta Vigo’da Rafael Benitez dönemi sona erdi

’nın 28. haftasında Celta Vigo, Real Madrid’e 4-0’lık skorla mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Celta Vigo, tecrübeli teknik direktör Rafael Benitez ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, Benitez’e çalışma süresi içinde gösterdiği ilgi, çalışma ve profesyonellik için teşekkür edilerek, kariyerinin geri kalanı için başarılar dilendi.

Celta Vigo, ligde oynadığı 28 maçta topladığı 24 puanla 17. sırada bulunuyor.

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