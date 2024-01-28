Cengiz Ünder'in gecesi: Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.



Mücadelenin 13. dakikasında Tolga Ciğerci, Ankaragücü lehine verilen penaltıyı gole çevirerek başkent ekibini 1-0 öne geçirdi.



Ardından Cengiz Ünder 20. dakikada sahneye çıkarak skora eşitlik sağlarken 32. dakikada kaydettiği golle hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı.



Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca mücadele 2-1'lik Fenerbahçe'nin galibiyetiyle tamamlandı.



Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler puanını 60'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Başkent ekibi ise 28 puanla 11. sırada yer aldı.



FENERBAHÇE'DEN DALYA



Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in kaydettiği golle bu sezon tüm kulvarlardaki attığı 100. golüne ulaşarak Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.



YENİLMEZLİK SERİSİ 12 MAÇA ÇIKTI



İsmail Kartal'ın öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyerek yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu karşılaşmaların 9'undan galip ayrılırken 3 maç berabere sonuçlandı.



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