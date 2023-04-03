Chelsea'de Graham Potter dönemi 7 ay sürdü

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adama emeği ve katkısından dolayı teşekkür edildi. Takımı geçici olarak Bruno Saltor'un çalıştıracağı belirtildi.



Potter, Chelsea'den önce Östersund, Swansea City ve Brighton'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.



Premier Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Aston Villa'ya 2-0 yenilmesinin ardından zirvenin 34 puan uzağında 11. sırada yer alan Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile karşılaşacak.