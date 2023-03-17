Chelsea'nin yıldızı Reece James'ten TFF'nin Omuz Omuza kampanyasına destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Reece James'ten Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) depremzedelere destek için düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına destek geldi.



TFF'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından video paylaşan 23 yaşındaki İngiliz milli oyuncu, "Türkiye'deki herkese Premier Lig'den ve Chelsea'den sevgilerimizi iletiyoruz. Deprem, birçok şehri ve hayatı yok etti. Böylesine yıkıcı bir zamanda ne yapılacağını bilmek çok zor. Bağış yapabilirseniz, sahada olanlara yardım etmiş olursunuz. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



Federasyon ise "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir. Suyumuz bir. Güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor." ifadeleriyle yardım kampanyasına destek istedi.



Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız.

Kökümüz bir.

Suyumuz bir.

Güneşimiz bir.



1 Mart’ta omuz omuza verdik. Ancak, depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. https://t.co/TMZB0AW8Fz’a girin bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332’ye SMS gönderin. pic.twitter.com/aOd8c9ruBx — TFF (@TFF_Org) March 16, 2023 Efsane futbolcu Ronaldinho İstanbul'da Haberi Görüntüle