Efsane futbolcu Ronaldinho İstanbul'da

Bir döneme damga vuran ve tam adı Ronaldo de Assis Moreira olan Ronaldinho, Türkiye'ye geldi.



Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 42 yaşındaki Ronaldinho, İstanbul'a bir reklam çekimi gerçekleştirecek.



Ronaldinho, menajeri ve kalabalık bir yardımcı grubuyla Paris üzerinden İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Beşiktaş'taki oteline geçti.



21 Mart 1980'de Brezilya'nın Porte Algegra şehrinde doğan Ronaldinho, Grêmio'da 47 golle başladığı 17 yıllık kariyeri boyunca aralarında Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona olmak üzere 8 takımda futbol oynadı.



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