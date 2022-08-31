City'nin Haaland'ı var: 5 maçta 9 gol

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 6-0 yendi.



Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Erling Haaland'ın 12, 23 ve 38, Joao Cancelo'nun 50, Julian Alvarez'in 65 ve 87. dakikalarda attığı gollerle farklı galip geldi.



"Hat-trick" yapan Haaland, ligde 9 gole ulaştı. Sekizer gollü Mick Quinn ve Sergio Agüero'yu geride bırakan Haaland, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.



Manchester City, puanını 13'e çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Nottingham Forest, 4 puanda kaldı.