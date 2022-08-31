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City'nin Haaland'ı var: 5 maçta 9 gol

Premier Lig'de Manchester City, Norveçli golcüsü Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Nottingham Forest'ı 6-0 yendi. Gol sayısını 9'a yükselten Haaland, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 23:34 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 23:35

City'nin Haaland'ı var: 5 maçta 9 gol

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında , sahasında Nottingham Forest'ı 6-0 yendi.

Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Erling Haaland'ın 12, 23 ve 38, Joao Cancelo'nun 50, Julian Alvarez'in 65 ve 87. dakikalarda attığı gollerle farklı galip geldi.

"Hat-trick" yapan Haaland, ligde 9 gole ulaştı. Sekizer gollü Mick Quinn ve Sergio Agüero'yu geride bırakan Haaland, Premier Lig'de çıktığı ilk 5 maçta en fazla gol atan futbolcu oldu.

Manchester City, puanını 13'e çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Nottingham Forest, 4 puanda kaldı.

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