Cristiano Ronaldo 20 yıllık menajeriyle yolları ayırıyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, düzenlediği imza töreniyle Cristiano Ronaldo'yu resmen renklerine bağladı.



Portekiz kaynaklı Publico'da yer alan habere göre Ronaldo, 2003'ten beri birlikte çalıştığı menajeri Jorge Mendes ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.



RÖPORTAJ KRİZİ



İddiaya göre; Portekizli yıldızın Manchester United'dan ayrılmaya yol açan röportaj sonrası Mendes ile Ronaldo'nun anlaşmazlığa düştüğü ifade edildi.



Ayrıca United ayrılığı sonrası Mendes'in Ronaldo'nun transferinde etkin rol oynayamadığı öne sürüldü.



37 yaşındaki yıldızın Al-Nassr ile transfer görüşmelerini ise kişisel menajeri Ricky Regufe aracığıyla yürüttüğü öğrenildi.

RONALDO'NUN KARİYERİ



Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.



Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.



Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.